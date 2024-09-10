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14:06, 10 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило подробности о ситуации в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении шести атак ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Нападения украинских солдат отражали подразделения группировки войск «Север». ВСУ попытались атаковать в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька.

«Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Там добавили, что в результате упомянутых операций противник потерял до 40 человек, танк и две боевые бронированные машины. Еще четыре бойца ВСУ были взяты в плен.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Вооруженных сил России есть план по выдавливанию украинских войск из Курской области. Однако публично обсуждать его нельзя, подчеркнул он.

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      Никита Абрамов
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