Мужчина сходил в знаменитый секс-клуб и поделился впечатлениями

Журналист Daily Star Эд Истон сходил в знаменитый берлинский секс-клуб KitKatClub и поразился чистоте его туалетов. Об этом он рассказал на сайте издания.

Мужчина попал в KitKatClub в 2018 году, когда вместе с друзьями катался по злачным местам столицы Германии. Клуб был открыт в 1994 году порнографом Саймоном Тауром и его партнершей Кирстен Крюгер в качестве «безопасного убежища для фетишистов и любителей БДСМ».

Истон признался, что сначала не понял, куда его привезли, и думал, что попал в типичный берлинский ночной клуб. В KitKatClub его удивили интересные интерьеры в стиле ар-деко, арки и винтовая лестница. При этом стены украшали грубые фрески, которые, по его словам, выглядели так, «будто были взяты с плохой студенческой выставки».

Британец осознал, куда попал, когда мимо него прошла брюнетка с собачьим поводком, за которой полз пузатый мужчина в ледерхозе — традиционных баварских коротких кожаных штанах с подтяжками. «На кожаных диванах в полутьме лежали любовники, переплетенные как провода наушников. Незнакомые друг с другом люди целовались в темных углах. Стоны перекрывали пульсацию техно», — поделился воспоминаниями Истон.

Журналист отметил, что в клубе было достаточно четкое разделение по зонам. В одной комнате, по его словам, «вас могли связать и отшлепать», а в другой — полностью одетые люди танцевали под буги-вуги.

Истон признался, что в KitKatClub «приятно быть одетым и просто тусоваться». В особых развлечениях гостей он участия не принял. Мужчина также отметил, что персонал и посетители были очень вежливыми и доброжелательными, а туалеты — «поразительно чистыми».

Британец сказал, что не уверен, хочет ли он еще раз попасть в KitKatClub, однако порадовался, что заведение пережило пандемию COVID-19 и до сих пор процветает.

Ранее жительница Канады рассказала, что отправилась в свингер-клуб с друзьями и наткнулась на оргию, которую устроили сразу 13 человек. Они праздновали день рождения.