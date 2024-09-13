Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 13 сентября 2024Из жизни

Мужчина сходил в знаменитый секс-клуб и поделился впечатлениями

Фото: Jürgen Henkelmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Журналист Daily Star Эд Истон сходил в знаменитый берлинский секс-клуб KitKatClub и поразился чистоте его туалетов. Об этом он рассказал на сайте издания.

Мужчина попал в KitKatClub в 2018 году, когда вместе с друзьями катался по злачным местам столицы Германии. Клуб был открыт в 1994 году порнографом Саймоном Тауром и его партнершей Кирстен Крюгер в качестве «безопасного убежища для фетишистов и любителей БДСМ».

Истон признался, что сначала не понял, куда его привезли, и думал, что попал в типичный берлинский ночной клуб. В KitKatClub его удивили интересные интерьеры в стиле ар-деко, арки и винтовая лестница. При этом стены украшали грубые фрески, которые, по его словам, выглядели так, «будто были взяты с плохой студенческой выставки».

Британец осознал, куда попал, когда мимо него прошла брюнетка с собачьим поводком, за которой полз пузатый мужчина в ледерхозе — традиционных баварских коротких кожаных штанах с подтяжками. «На кожаных диванах в полутьме лежали любовники, переплетенные как провода наушников. Незнакомые друг с другом люди целовались в темных углах. Стоны перекрывали пульсацию техно», — поделился воспоминаниями Истон.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Журналист отметил, что в клубе было достаточно четкое разделение по зонам. В одной комнате, по его словам, «вас могли связать и отшлепать», а в другой — полностью одетые люди танцевали под буги-вуги.

Истон признался, что в KitKatClub «приятно быть одетым и просто тусоваться». В особых развлечениях гостей он участия не принял. Мужчина также отметил, что персонал и посетители были очень вежливыми и доброжелательными, а туалеты — «поразительно чистыми».

Британец сказал, что не уверен, хочет ли он еще раз попасть в KitKatClub, однако порадовался, что заведение пережило пандемию COVID-19 и до сих пор процветает.

Ранее жительница Канады рассказала, что отправилась в свингер-клуб с друзьями и наткнулась на оргию, которую устроили сразу 13 человек. Они праздновали день рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне рискуют лишиться дачи по новому закону об освоении земли. Власти разъяснили, как этого избежать

      На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

      В МВД оценили возможность смены правил выдачи водительских прав

      В США рассказали про предупреждение Харрис Зеленскому до начала СВО

      Стало известно об истощении запасов ракет у Украины из-за ударов по Крыму

      В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

      Мужчина сходил в знаменитый секс-клуб и поделился впечатлениями

      НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

      У главы РДК нашли и изъяли два вида оружия в Москве

      В России отказались поддержать законопроект об отмене ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше