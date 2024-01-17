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05:31, 17 января 2024Из жизни

Женщина пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек

Фото: BĀBI / Unsplash

Жительница Канады отправилась в свингер-клуб с друзьями и наткнулась на оргию, которую устроили сразу 13 человек. Свою историю она рассказала Daily Star.

Сара из Торонто десять лет не занималась сексом, так как стеснялась своей фигуры. Когда ей было за 30, она стала посещать секс-клубы, чтобы избавиться от комплексов. Канадка рассказала, что в ноябре 2023 года вместе с друзьями отправилась «на экскурсию» в один из свингерских клубов Торонто. Сара призналась, что они хотели устроить то, что называют «извращенским туром», то есть посмотреть, как сексом занимаются другие. Однако женщина никак не ожидала увидеть там грандиозную оргию.

Некая компания из 13 человек праздновала в клубе день рождения. Потом все они поднялись на второй этаж, а Сара с друзьями последовали за ними. «И вот они сидят там, а потом начинают беспорядочно целоваться и трогать друг друга. И мы такие: "О господи", — поделилась воспоминаниями женщина. — Нам достался билет в первый ряд, и мы смотрели как 13 человек этим занимаются».

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Канадка заявила, что наблюдать за этим было интересно, в частности, потому, что, когда один из участников «заканчивал выступление», остальные встречали это одобрительными возгласами. Сара призналась, что никогда в жизни не видела ничего подобного.

Женщина также сказала, что походы по свингерским клубам наверняка покажутся чем-то чрезмерным для многих людей, но лично ей они помогли улучшить психологическое состояние. «Находясь рядом с людьми, которые не осуждали меня, я научилась любить свое тело. А я не могла принять его годами», — заявила Сара.

Ранее Сара призналась, что поначалу ей было страшновато участвовать в свингерских вечеринках, но беспокойство исчезло после первого удачного опыта. После серии успешных секс-экспериментов она завела YouTube-блог и стала делиться своим опытом свингерства.

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      Никита Савин
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