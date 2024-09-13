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09:30, 13 сентября 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли неочевидные симптомы опасного заболевания

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Варикоцеле — это одна из разновидностей варикозной болезни, когда в пораженных варикозом венах застаивается кровь, из-за чего нарушается температурный режим, который важен для выработки здоровых активных сперматозоидов, рассказал уролог-андролог клиники «Medical On Одинцово» Вагиф Абазов. В комментарии «Ленте.ру» врач назвал неочевидные симптомы этого мужского заболевания.

Доктор объяснил, что из-за особенностей анатомии мужского организма варикоцеле чаще развивается с левой стороны. По его словам, заподозрить варикоцеле можно по наличию у пациента варикоза вен нижних ног, геморроя и развивающимся из-за них жалоб — дискомфорту и боли в мошонке, расширенным венам в области половых органов, безуспешным попыткам зачать ребенка.

Варикоцеле может привести к боли в яичках, сбою в работе гормональной системы, повышенной утомляемости, слабости, снижению либидо, сексуальным дисфункциям, уменьшению размера яичек (что уже нельзя исправить) и даже бесплодию

Вагиф Абазовуролог-андролог

Избежать необратимых проблем со здоровьем поможет своевременная диагностика и выявление заболеваний, отметил эксперт.

Абазов добавил, что в зоне риска развития варикоцеле находятся мужчины, чьи ближайшие родственники сталкивались с этим заболеванием. Также к факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес, гормональные заболевания, несбалансированное питание, перегрев (например, при работе в горячих цехах), наличие синдрома Мэя-Тернера, заключил доктор.

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      Вера Владзиевская
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