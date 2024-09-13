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02:56, 13 сентября 2024Силовые структуры

На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО

На Сахалине военный получил 4,5 года колонии за повторный отказ ехать на СВО

Фото: Unsplash

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил ранее судимого военнослужащего к 4,5 года колонии за повторный отказ ехать в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

При назначении наказания суд частично присоединил к приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и назначил мужчине 4,5 года исправительной колонии общего режима.

Ранее военного привлекали по части 2.1 статьи 332 УК РФ («Неисполнение приказа») за отказ участвовать в спецоперации: тогда он получил условный срок. 21 июня текущего года во время мобилизации в центре боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске россиянин заявил о нежелании исполнять отданный приказ командира об убытии в зону СВО.

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      Марина Совина
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