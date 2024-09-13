Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 13 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

«РБК-Украина»: в российском плену находится более 900 участников «Азова»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) заявили, что в российском плену находится более 900 участников нацформирования. Их слова передает «РБК-Украина».

«Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену», — сообщили представители бригады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 49 украинских военных в рамках обмена пленными. Как сообщается, в их числе представители Вооруженных сил и Национальной гвардии страны.

Издание Obozrevatel сообщило, что в числе вернувшихся оказались 15 бойцов «Азова», участвовавших в боях на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше