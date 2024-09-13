На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

«РБК-Украина»: в российском плену находится более 900 участников «Азова»

Представители бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) заявили, что в российском плену находится более 900 участников нацформирования. Их слова передает «РБК-Украина».

«Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену», — сообщили представители бригады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 49 украинских военных в рамках обмена пленными. Как сообщается, в их числе представители Вооруженных сил и Национальной гвардии страны.

Издание Obozrevatel сообщило, что в числе вернувшихся оказались 15 бойцов «Азова», участвовавших в боях на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.