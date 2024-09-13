На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких областях

Минэнерго Украины заявило о повреждении энергоинфраструктуры в ряде областей

За прошедшие сутки на Украине в результате ударов была повреждена энергоинфраструктура ряда областей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и защиты окружающей среды республики.

В ведомстве уточнили, что энергоинфраструктура была повреждена в Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

В Минэнерго добавили, что в Ивано-Франковской области в результате атаки беспилотника также был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране оказались уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. Министр энергетики республики Герман Галущенко также отметил, что Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей. Он назвал будущую зиму самой сложной в истории страны.