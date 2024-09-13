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15:56, 13 сентября 2024Экономика

Набиуллина перечислила обсуждавшиеся варианты решения по ключевой ставке

Набиуллина: совет директоров ЦБ РФ обсуждал повышение ключевой ставки до 20 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На заседании совета директоров Центробанка рассматривали возможность сохранения ключевой ставки на уровне 18 процентов годовых, а также ее повышения до 19 или 20 процентов. Варианты перечислила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в основном дискуссия велась по поводу подъема показателя, что связано с ранее опубликованной статистикой роста цен в августе. «Предметно обсуждали шаг повышения ставки», — сказала Набиуллина.

Банк России в пятницу, 13 сентября, решил повысить с 18 до 19 процентов ключевую ставку. Комментируя решение, в ЦБ, в частности, отметили, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента в пересчете на год, а для возобновления процесса дезинфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

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