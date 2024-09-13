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17:18, 13 сентября 2024Наука и техника

НАСА отложило запуск Crew Dragon с россиянином

НАСА отложило на сутки запуск корабля Crew Dragon к МКС с россиянином Горбуновым

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА отложило на сутки запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Вместо 24 сентября корабль отправится на околоземную орбиту 25 сентября. С Горбуновым к МКС также полетит американский астронавт Ник Хейг. Причиной переноса пуска корабля стала необходимость завершить предстартовую подготовку.

Ранее НАСА сообщило, что в миссии Crew-9 на МКС оставят астронавта Ника Хейга и космонавта Александра Горбунова. Изначально на станцию планировалось отправить четырех человек, однако экипаж сократили, поскольку в феврале 2025-го на Crew Dragon на Землю вернутся астронавты, доставленные на МКС на Starliner.

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      Иван Потапов
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