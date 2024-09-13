Военный комитет НАТО соберется в Чехии и обсудит помощь Украине

Военный комитет НАТО соберется в Праге для обсуждения военной помощи Украине

Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить военную помощь Киеву и планы по расширению присутствия натовских сил в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса.

Отмечается, что встреча пройдет на уровне начальников генштабов. «Они обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что встреча Военного комитета Североатлантического альянса назначена на 13-15 сентября в Праге.

11 июля Североатлантический альянс обнародовал совместную декларацию по итогам саммита в Вашингтоне. В документе говорится, что в 2025 году НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве минимального базового финансирования, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.