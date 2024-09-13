Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 13 сентября 2024Бывший СССР

Назван способ борьбы с новым опасным типом дронов ВСУ

Полковник Матвийчук: ВС РФ используют особое покрытие для тушения дронов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый опасный тип дронов — беспилотники с воспламеняющимся веществом. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал способ борьбы с этом типом атак: по его словам Вооруженные силы (ВС) РФ используют особое покрытие для тушения загоревшихся дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать дроны с сильно воспламеняющимся веществом по типу термита.

«Информация о том, что появились дроны с зажигательной смесью, подтверждается. Это не промышленные дроны, а кустарные. Наши ребята установили, что там может быть какая-то окись алюминия или магния. (...) Эту смесь очень трудно потушить водой, но, если перекрыть ей доступ к кислороду, она потухнет. Противник не применяет ее прицельно, он ее бросает по площадям, чтобы поджечь поля, лесополосы и деревянные сооружения», — объяснил Матвийчук.

Наши ребята выяснили, как бороться с этими дронами. У нас есть покрытие — так называемый «ковер» — оно предназначено как раз для этого, оно не дает возможность выделяться теплу и уничтожает кислород. Если дрон накрыть этим покрытием, он не будет гореть

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

7 сентября сообщалось, что ВСУ применяют в зоне СВО «дроны-драконы». Беспилотники оснащены смесью алюминиевого порошка и оксида железа, достигающей температуры горения более 2 тысяч градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

      Pharaoh получил 100 миллионов рублей за рекламу в удаленном треке

      Депутат снял взорванный мост, подбитую технику и горящий магазин в российском регионе

      Появились подробности о бое со сдерживающим десять часов натиск ВСУ российским офицером

      Россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции из-за нового проекта властей

      Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

      Стало известно о прохождении подготовки украинских бойцов в Великобритании

      Обвиняемого в подготовке подрыва железнодорожного моста в Севастополе арестовали

      В российском регионе школьники жестоко избили сверстника из-за мата и попали на видео

      В Раде мобилизацию назвали охотой на украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше