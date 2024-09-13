Назван способ борьбы с новым опасным типом дронов ВСУ

Полковник Матвийчук: ВС РФ используют особое покрытие для тушения дронов ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый опасный тип дронов — беспилотники с воспламеняющимся веществом. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал способ борьбы с этом типом атак: по его словам Вооруженные силы (ВС) РФ используют особое покрытие для тушения загоревшихся дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать дроны с сильно воспламеняющимся веществом по типу термита.

«Информация о том, что появились дроны с зажигательной смесью, подтверждается. Это не промышленные дроны, а кустарные. Наши ребята установили, что там может быть какая-то окись алюминия или магния. (...) Эту смесь очень трудно потушить водой, но, если перекрыть ей доступ к кислороду, она потухнет. Противник не применяет ее прицельно, он ее бросает по площадям, чтобы поджечь поля, лесополосы и деревянные сооружения», — объяснил Матвийчук.

Наши ребята выяснили, как бороться с этими дронами. У нас есть покрытие — так называемый «ковер» — оно предназначено как раз для этого, оно не дает возможность выделяться теплу и уничтожает кислород. Если дрон накрыть этим покрытием, он не будет гореть Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

7 сентября сообщалось, что ВСУ применяют в зоне СВО «дроны-драконы». Беспилотники оснащены смесью алюминиевого порошка и оксида железа, достигающей температуры горения более 2 тысяч градусов Цельсия.