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08:42, 13 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ начали использовать в зоне СВО дроны с термитом

ТАСС: ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с сильно воспламеняющимся веществом по типу термита. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают "зажигалки", которые значительно мощнее предыдущих, они (...) даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях», — объяснил собеседник агентства.

Представитель силовых структур уточнил, что такие БПЛА представляют серьезную угрозу из-за сухой погоды, что позволяет пожару быстро распространяться в разные стороны. Однако, по его словам, российские военные научились быстро тушить огонь в случае сброса подобных боеприпасов.

Ранее стало известно, что ВСУ применяют в зоне СВО «дроны-драконы». Беспилотники оснащены смесью алюминиевого порошка и оксида железа, достигающей температуры более 2 тысяч градусов Цельсия.

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      Екатерина Грищенко
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