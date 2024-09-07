Стало известно о применении ВСУ «дронов-драконов» по российским бойцам

СNN: ВСУ начали применять беспилотники с жидким металлом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять в зоне спецоперации новые беспилотники. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

Летательные аппараты, которые канал назвал «дронами-драконами», оснащены жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа температурой до 2,2 тысячи градусов Цельсия.

CNN сообщает, что эта смесь была разработана в конце XIX века в Германии. Позднее состав использовался страной в Первую и Вторую мировые войны — им были начинены немецкие зажигательные бомбы.

В конце августа в России заявили о применении ВСУ химического оружия. Военный обозреватель Геннадий Алехин утверждает, что к этому средству украинские военные прибегли в ходе боев близ города Липцы Харьковской области. «Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — пояснил он.