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20:10, 13 сентября 2024Забота о себе

Назван способ избежать срывов при похудении

Фитнес-тренер Дерендеева предостерегла от изнурительных диет во избежание срывов

Фото: freepik

Во время похудения стоит воздержаться от изнурительных диет, чтобы избежать срывов, считает фитнес-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации Ольга Дерендеева. В разговоре с «Лентой.ру» она предостерегла от жестких ограничений в еде.

Не выбирайте быстрые способы похудения, они небезопасны. Изнурительные диеты, выматывающие физические нагрузки, лекарства не по назначению наносят значительный вред организму, и более того, дают лишь краткосрочный результат. Риск срыва и потери формы после таких экстремальных практик очень велик

Ольга Дерендеевафитнес-тренер

Подсчет калорий поможет похудеть без вреда для здоровья

По словам специалиста, единственный способ сбросить вес и не навредить организму — это придерживаться разумных ограничений.

«О лучшей "волшебной таблетке" известно почти каждому: адекватная физическая нагрузка, умеренный дефицит калорий, соблюдение водного баланса и режима сна. Внедряя эти компоненты в свой образ жизни, вы сможете скинуть от одного до четырех килограммов за месяц. Конечно, волшебства в этих способах нет, но есть ваше упорство, целеустремленность и бережное отношение к себе», — объяснила она.

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Чтобы похудеть, важно соблюдать дефицит калорий, отметила тренер. Это значит, что нужно потреблять на 15-20 процентов меньше калорий от своего ежедневного рациона.

«То, сколько вы сейчас едите, рассчитайте через специальные приложения для подсчета калорий, их на рынке множество. В течение недели (не меньше) заносите все приемы пищи и перекусы. Вы получите объективную оценку того, сколько в среднем калорий в день вы потребляете. От получившегося значения отнимите 20 процентов. Это будет целевое значение», — пояснила специалист.

Отказ от любимых продуктов может привести к срыву

Чтобы не сорваться, не стоит отказываться от любимых продуктов, отметила Ольга Дерендеева.

Чтобы снизить риск нарушения дефицита калорий, не злоупотребляйте перекусами и «всего одной» лишней конфетой. Одна неучтенная конфета в день к концу недели по калориям превратится в лишний прием пищи

Ольга Дерендеевафитнес-тренер

«Я советую отдавать предпочтение более питательным и легким продуктам, чтобы чувствовать насыщение. Условно говоря, одна шоколадка по калориям равноценна полноценному приему пищи, но чувство насыщения от нее будет недолгим, и она не даст достаточно белков, жиров и углеводов для долгой подпитки организма. Пейте достаточное количество воды, не забывайте про нее во время тренировок и после, чтобы не нарушать баланс», — посоветовала она.

Ранее диетолог рассказала о главных причинах переедания.

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      Варвара Кошечкина
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