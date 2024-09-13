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10:55, 13 сентября 2024Экономика

Нехватку электроэнергии зафиксировали в ряде областей России

Трутнев: среди областей, которым не хватает электроэнергии — Бурятия и Приморье
Юрий Трутнев

Юрий Трутнев. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России нехватку электроэнергии испытывают четыре области. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о Приморском крае, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее постпред президента России Анатолий Серышев выказался о необходимости законов, которые ограничивают добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах Сибири. Он напомнил, что нынешняя потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электричества в Сибири превышают мощности крупнейшей гидроэлектростанции России.

С начала 2024 года экспорт электроэнергии из России уменьшился на 35 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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