Один из видов российского экспорта упал больше чем на треть

Член правления «Интер РАО» Панина: экспорт электроэнергии упал на 35 процентов

С начала 2024 года экспорт электроэнергии из России снижается на 35 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Инттерфакс со ссылкой на члена правления ПАО «Интер РАО» Александру Панину.

По ее словам, главная причина такой динамики — уменьшение поставок в Китай. В начале ноября 2024 года была отключена линия «Амурская — Хэйхэ», и в течение года ее ни разу не удалось запустить.

«Соответственно, экспорт идет в маленьком объеме в изолированную зону Китая в диапазоне 67-113 мегаватт», — сказала Панина.

Она подчеркнула, что основное направление экспорта электроэнергии на 2024 год — Казахстан. Кроме того, много покупает Монголия.

В конце июля таможенные службы КНР сообщили, что с января по июнь поставки российской электроэнергии в Китай снизились на 76 процентов. За полгода Китай получил почти 465 миллионов киловатт-часов. А общая стоимость экспортированной электроэнергии упала на 75 процентов. Прогнозируется, что в 2024 году импорт российского электричества в Китай будет самым низким за всю историю.