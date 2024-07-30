Рухнул один из видов российского экспорта в Китай

Таможня КНР: экспорт электроэнергии из России в Китай упал на 76 процентов

За шесть месяцев 2024 года экспорт российской электроэнергии в Китай снизился на 76 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные службы КНР.

По их данным, за полгода Китай получил около 465 миллионов киловатт-часов. Общая стоимость экспортированной электроэнергии уменьшилась на 75 процентов, до 21,5 миллиона долларов. В среднем один киловатт-час стоил около 0,046 доллара. Если тенденция не изменится, то в 2024 году импорт российского электричества Китаем окажется самым низким за всю историю.

Отмечается, что в 2010–2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии из России в КНР был на уровне трех миллиардов киловатт-часов.

В «Интер РАО» подтвердили снижение поставок электроэнергии в Китай. Кроме того, из-за закрытия европейского рынка падает и общий объем экспорта. В 2023 году он уменьшился до 10,7 миллиардов киловатт-часов. Исправить ситуацию пытаются за счет наращивания поставок в другие государства. Так, экспорт в Киргизию вырос больше чем на 30 процентов, а в Монголию — больше чем на 50 процентов.

В конце мая стало известно, что объем российских поставок электроэнергии за границу снизился в I квартале на 20,2 процента. В то же время выросли поставки в Казахстан, Киргизию и Монголию.

За январь-февраль 2024 года «Интер РАО» уменьшила поставки электроэнергии в Китай на 75 процентов. Тогда ситуацию объяснили ростом энергопотребления и высоким уровнем аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке.