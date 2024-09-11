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16:46, 11 сентября 2024Экономика

Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

Постпред Серышев: майнинг нужно ограничить в энергодефицитных регионах Сибири

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России нужны законы, ограничивающие добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах Сибири, считает постоянный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Его цитирует ТАСС.

Подобная инициатива обосновывается тем, что нынешняя потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электроэнергии в Сибири суммарно оказываются больше, чем мощность Саяно-Шушенской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции Россия.

Нерегулируемый майнинг в связи с этим назван фактором, который плохо влияет на развитие сибирских территорий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к тому, чтобы профицит энергоресурсов в Сибири, который используется для майнинга, не мешал развитию этого региона.

Закон, легализующий добычу в России криптовалюты, был подписан главой государства в начале августа. Документ установил такие понятия, как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула.

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