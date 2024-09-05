Путин оценил успехи России в сфере майнинга

Путин: Россия стала одним из мировых лидеров по добыче криптовалют

В настоящее время Россия уже смогла стать одним из мировых лидеров по майнингу. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Однако он уточнил, что профицит энергоресурсов в Сибири, который используется для добычи криптовалюты, не должен сдерживать развитие этого региона.

Ранее на площадке Восточного экономического форума владелец крупнейшего в Евразии оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец констатировал, что Россия вышла на второе место в мире по объему майнинга. По его мнению, таким образом на рынке формируется многополярная финансовая система, за счет которой Россия получает шанс укрепить позиции в новой цифровой экономике.

Как известно, 8 августа Путин подписал закон о легализации майнинга в России с ноября 2024 года. Документ установил такие понятия, как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула.