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09:02, 13 сентября 2024Из жизни

Охотницы добыли гигантского аллигатора весом 363 килограмма и решили его съесть

В США охотники добыли в штате Миссури гигантского аллигатора длиной 4,2 метра

Фото: U.S. Fish and Wildlife Service / Reuters

В США участники традиционной охоты на аллигаторов на реке Язу в штате Миссури добыли особь длиной 4,2 метра и решили съесть ее. Об этом пишет Daily Mail.

Фотографиями гигантского зверя поделилась в социальной сети охотница Меган Сассер. Она рассказала, что вес аллигатора оказался более 363 килограммов, а чтобы поймать его, команде пришлось пережить несколько тревожных моментов. «Мы три часа просидели под муссоном, сломали два шеста, пережили несколько смертельных кульбитов [аллигатора], переложили все вещи в лодке, и все-таки сумели довезти этого монстра домой», — поделилась воспоминаниями женщина.

Другая охотница из команды — Брэнди Робинсон — заявила, что им пришлось ждать 45 минут, прежде чем рептилия появилась у поверхности воды, а потом около часа сражаться с ней. После фиксации размеров и веса аллигатора, его сдали на переработку, а все участники команды получили по несколько килограммов мяса. Остальную часть добычи раздадут нуждающимся семьям.

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Согласно правилам охоты на аллигаторов в Миссури, команды имеют право добыть две особи длиной более 1,2 метра, однако только одна из них может быть больше 2,1 метра. Сезон охоты на аллигаторов начинается в августе и заканчивается 9 сентября.

Самую крупную рептилию, зарегистрированную в США, добыли в 1890 году в Луизиане. Тот аллигатор был шесть метров в длину и весил больше тонны.

Ранее в американском штате Техас полицейский поймал аллигатора голыми руками. Он снял этот момент на камеру.

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      Никита Савин
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