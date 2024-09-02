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20:07, 2 сентября 2024Из жизни

Полицейский поймал агрессивного аллигатора голыми руками

В Техасе полицейский поймал аллигатора голыми руками и снял это на видео

В американском штате Техас полицейский поймал аллигатора голыми руками и снял это на нательную камеру. Об этом сообщает Fox News.

Семья обратилась в правоохранительные органы, когда обнаружила на пороге своего дома живого аллигатора. Прибывший на место происшествия лейтенант полиции Билли Генри заявил, что хищник довольно маленький, поэтому для его поимки не требуется специального оборудования.

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Аллигатор агрессивно шипел на Генри и пытался его укусить, но полицейскому все же удалось схватить его за шею. Издание People отмечает, что это был второй аллигатор, которого Генри поймал в тот день.

Ранее сообщалось, что в США ведутся поиски сбежавшего от хозяина аллигатора после того, как он испугал местных жителей. Его видели в пресноводном озере, в котором эти рептилии обычно не водятся.

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      Юлия Юткина
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