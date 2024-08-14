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17:52, 14 августа 2024Из жизни

Аллигатор сбежал от хозяев в озеро и испугал местных жителей

В США людей испугал сбежавший от хозяина аллигатора

Фото: Unsplash

В США ведутся поиски сбежавшего от хозяина аллигатора после того, как он испугал местных жителей. Об этом пишет KARK.

В начале августа жители города Эри, штат Пенсильвания, засняли на видео плавающего в озере Эри метровую рептилию. Аллигаторов, которые обычно живут в соленой воде, никогда раньше там не видели. Специалисты из Департамента охраны дикой природы вторую неделю прочесывают озеро и его окрестности в попытках найти хищника.

Неясно, как аллигатор оказался в пресноводном озере, но предполагается, что он был домашним животным и сбежал от хозяина. Представитель Комиссии по рыболовству и судоходству Пенсильвании Майк Паркер сказал, что выпуск аллигатора в дикую природу является нарушением закона Пенсильвании, поскольку этот вид не является аборигенным для местности. При этом, по словам специалистов, аллигатор вполне сможет выжить в озере благодаря изобилию рыбы.

«Во многих случаях подобных животных выпускают владельцы, которые больше не хотят их содержать, не могут себе этого позволить или не справляются с размером», — сказал Паркер.

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      Антонина Черташ
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