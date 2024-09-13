Описана судьба военнопленных украинцев в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: следователи проверят пленных в Курской области

В отношении военнопленных украинцев в Курской области будут применяться те же меры, что и в отношении людей, взятых в плен в других регионах, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Их судьба, по его словам, будет зависеть от того, совершали ли они военные преступления.

«Сейчас у каждого ВСУшника, если он не выбрасывал свои гаджеты, все записано: издевательства над мирным населениям, мародерство, снимки. Особенно в Курской области, конечно, лютовали иностранцы, но и украинцы тоже участвовали. Следователи будут изучать случай каждого военнопленного. Если он совершал преступления — будет сидеть», — сказал Дандыкин.

Украинцы, которые не совершали военных преступлений, не осуществляли актов агрессии против мирных жителей, по словам собеседника «Ленты.ру», подлежат обмену так же, как и пленные, захваченные в любых других регионах.

«Все будут расследовать. Кто-то пойдет на обмен — наших ребят ведь тоже надо вытаскивать. Хотя Украина сейчас требует обменять самых ярых нацистов. Но, я так понимаю, в скором времени пленных у России может стать больше», — допустил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что 12 бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области. Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий.