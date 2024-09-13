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04:00, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Парень побывал в туалете в доме друга и узнал о нем пугающую правду

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Пользователь Reddit с ником gigglegenius опубликовал на Reddit фотографию бутылки, обнаруженной им в туалете в доме своего знакомого. В комментариях пользователи раскрыли автору поста пугающую правду о приятеле.

На снимке, который парень прикрепил к посту, была изображена пластмассовая бутылка, полная темно-желтой жидкости, стоящая на бачке унитаза. За бутылкой расположилась зубная щетка. «Побывал в гостях у приятеля, которого едва знаю, и в туалете увидел это», — подписал он фотографию.

В комментариях пользователи уточнили, знает ли он о каких-либо заболеваниях друга. «Если в бутылке моча, то твоему "приятелю" нужно сходить к врачу. У него есть проблемы с печенью или почками», «Почему бы ему просто это не вылить?» — написали они.

Другие же комментаторы предположили, что в бутылке может быть яблочный уксус. По их словам, с помощью него приятель рассказчика мог чистить сантехнику.

Ранее парень показал на Reddit сувенир, который привез его дед из экзотической страны. Пользователи предупредили рассказчика, что он может быть опасен для здоровья.

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      Мария Большакова
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