Пашинян встретился с вице-премьером России

Пашинян обсудил с вице-премьером России Оверчуком вопросы двусторонних отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с вице-премьером России Алексеем Оверчуком вопросы двусторонних отношений. Соответствующее сообщение опубликовано на странице армянского правительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Как сообщается, Пашинян встретился с Оверчуком днем 13 сентября. Стороны обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Москвой и Ереваном.

«Собеседники также затронули темы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — подчеркнули в пресс-службе правительства Армении. Дополнительных подробностей о встрече не сообщается.

Ранее Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном мирный договор с Азербайджаном. Армянский премьер провел телефонный разговор с Блинкеном вечером 12 сентября.