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15:05, 13 сентября 2024Из жизни

Пингвин-долгожитель прожил вдвое больше обычного и оставил 230 потомков

В США пингвин-долгожитель умер в 33 года и оставил 230 потомков

Фото: Maryland Zoo

В зоопарке штата Мэриленд, США, попрощались с африканским пингвином-долгожителем по кличке Мистер Жадина. Об этом пишет CBS News.

Мистер Жадина был старейшим пингвином зоопарка. В 1994 году его свели с самкой, которую прозвали Миссис Жадина. Они активно участвовали в увеличении популяции африканских пингвинов, находящихся на грани исчезновения, в Северной Америке. Пара «Жадин» оставила 230 потомков.

«Тяжело потерять животное, которое было таким желанным обитателем нашего зоопарка в течение трех десятилетий, но все мы гордимся тем, что его пережили пять поколений потомства», — отметил один из сотрудников зоопарка. Мистер Жадина прожил целых 33 года, то есть вдвое больше, чем обычные пингвины.

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Представители зоопарка Мэриленда заявили, что у них живет одна из самых больших колоний африканских пингвинов на всей территории Северной Америки. Им уже удалось вывести больше тысячи птенцов. По словам работников зоопарка, они понаблюдают за поведением Миссис Жадины и затем решат, спаривать ли ее с новым самцом.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.

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      Юлия Юткина
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