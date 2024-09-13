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21:47, 13 сентября 2024Мир

Посол допустил решение Байдена разрешить наносить удары оружием США вглубь России

Посол Антонов: Байден может вскоре разрешить бить оружием США вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера может быть объявлено о разрешении нанесения ударов их оружием вглубь территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он отметил, что не исключает такой ситуации, в соответствии с которой срочные новости по данному вопросу выйдут по американским телеканалам во время его разговора с ведущим.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер и Джо Байден на встрече в Белом доме обсудят долгосрочную стратегию обеих стран по конфликтам на Украине и в секторе Газа. При этом в Британии утверждали, что лидеры двух стран не дадут Украине разрешение на удары по России дальнобойным оружием. Британский премьер также назвал послабление ограничений на украинские удары «тактическим» решением.

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      Марина Совина
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