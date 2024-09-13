Премьер Грузии отказался верить в предупреждение России о выборах

Премьер Грузии Кобахидзе отказался верить в предупреждение СВР РФ о выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался верить в предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США оказать влияние на парламентские выборы в стране. Его цитирует ТАСС.

11 сентября СВР РФ сообщила, что Госдеп США договорился с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о вмешательстве в выборы в республике, которые пройдут 26 октября. Как допустили в ведомстве, Вашингтон намерен не допустить победы правящей партии «Грузинская мечта».

«Я не думаю, что это правильный прогноз», — сказал премьер. По его словам, чтобы БДИПЧ ОБСЕ подготовило заключение о проведении выборов в неконкурентной среде, должна быть какая-то «зацепка». Кобахидзе подчеркнул, что все партии имеют полную свободу действий. Поэтому такой доклад не может быть подготовлен, убежден он.

Ранее Кобахидзе пожаловался на беспрецедентное вмешательство в выборы. Политик отметил, что это не отразится на итогах голосования.