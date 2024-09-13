Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 13 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии отказался верить в предупреждение России о выборах

Премьер Грузии Кобахидзе отказался верить в предупреждение СВР РФ о выборах

Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался верить в предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США оказать влияние на парламентские выборы в стране. Его цитирует ТАСС.

11 сентября СВР РФ сообщила, что Госдеп США договорился с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о вмешательстве в выборы в республике, которые пройдут 26 октября. Как допустили в ведомстве, Вашингтон намерен не допустить победы правящей партии «Грузинская мечта».

«Я не думаю, что это правильный прогноз», — сказал премьер. По его словам, чтобы БДИПЧ ОБСЕ подготовило заключение о проведении выборов в неконкурентной среде, должна быть какая-то «зацепка». Кобахидзе подчеркнул, что все партии имеют полную свободу действий. Поэтому такой доклад не может быть подготовлен, убежден он.

Ранее Кобахидзе пожаловался на беспрецедентное вмешательство в выборы. Политик отметил, что это не отразится на итогах голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

      Депутат снял взорванный мост, подбитую технику и горящий магазин в российском регионе

      Появились подробности о бое со сдерживающим десять часов натиск ВСУ российским офицером

      Россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции из-за нового проекта властей

      Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

      Стало известно о прохождении подготовки украинских бойцов в Великобритании

      Обвиняемого в подготовке подрыва железнодорожного моста в Севастополе арестовали

      В российском регионе школьники жестоко избили сверстника из-за мата и попали на видео

      В Раде мобилизацию назвали охотой на украинцев

      Во Франции поддержали пославшего Блинкена польского евродепутата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше