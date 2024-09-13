Премьер Польши заявил о решении Запада нарастить поставки средств ПВО на Украину

Премьер Польши Туск: Запад решил нарастить поставки средств ПВО на Украину

Западные страны решили нарастить поставки средств противоздушной обороны (ПВО) на Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По словам политика, он уже обсудил данный вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими союзниками. «Солидарность Запада в этом вопросе все более сильна. Надо ожидать со стороны наших союзников, всего западного света более интенсивной помощи для Украины», — отметил он.

Туск подчеркнул, что наращивание поставок Киеву отвечает интересам безопасности западных стран и Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств ПВО. Он указал, что количество зенитных ракетных комплексов, которые Киев еще не получил, значительное.

Как сообщала газета Messaggero, Зеленский надеется на помощь Италии в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Partiot. Утверждалось, что украинский лидер рассчитывает на посредническую роль Рима в вопросе передачи техники Киеву.