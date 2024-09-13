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16:41, 13 сентября 2024Мир

Президент Финляндии назвал атаку ВСУ на Курскую область разумным шагом

Президент Финляндии Стубб: нападение ВСУ на Курскую область — это разумный шаг

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это разумный шаг со стороны Киева со стратегической точки зрения, но несмотря на это обстановка на фронте складывается не в пользу украинской армии. Такое мнение в интервью Welt высказал президент Финляндии Александр Стубб.

«Со стратегической точки зрения это был разумный шаг со стороны украинцев... Мы должны дать понять России по всем доступным каналам, что она может ожидать подобных ситуаций. [Однако] с военной точки зрения ситуация по-прежнему критическая», — заявил Стубб о своей позиции, добавив, что международное сообщество должно «поддерживать Украину столько, сколько необходимо».

9 сентября бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье в журнале The National Interest (NI) написал, что вылазка ВСУ в Курскую область может обернуться критическим ударом для президента страны Владимира Зеленского из-за гнева граждан по поводу ее провала. По мнению аналитика, украинский лидер попытался сделать ставку на то, что вторжение в Курскую область может переломить ход конфликта, «дезориентировав россиян и заставив их отвлечь силы от наступления в Донбассе».

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      Виктория Кондратьева
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