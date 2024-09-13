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08:00, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Рассказ парня о неприятном случае с наушниками подарил новую фобию пользователям сети

Фото: Daniel Gaffey / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале о неприятном случае, который произошел с ним, когда он хотел послушать музыку. Многие комментаторы признались, что история сильно их обеспокоила.

По словам автора поста, утром он надел наушники и почти сразу ощутил щекотание в ухе. Он не придал этому значения, однако затем почувствовал, что в его ухе что-то движется.

«Я сорвал с себя наушники и увидел, как из одного амбушюра выползал паук. Я потряс наушники, и из них начали выпадать маленькие пауки. Видимо, они устроили себе гнездо внутри наушников, прямо в том месте, где должны быть мои уши», — заявил мужчина.

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Рассказчик добавил, что несколько пауков заползли ему в ухо. Он попытался вытряхнуть их оттуда, а потом с помощью шприца впрыснул туда воду. Автор публикации также решил сходить к врачу из-за произошедшего. «Всегда осматривайте наушники, прежде чем надевать их, или же у вас в ухе может оказаться кучка пауков», — заключил мужчина.

«Спасибо, что заставил переживать», «Жалею, что прочитал это», «Спасибо, новая фобия разблокирована», «Что ж, это попросту ужасающе. Теперь я определенно буду осматривать свои наушники», — отреагировали пользователи Reddit. Некоторые также посоветовали тем, кто боится оказаться в такой же ситуации, пользоваться футляром для наушников.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал запись с камеры наблюдения у двери дома, на которой можно заметить пролетающего паука. Ролик озадачил комментаторов портала.

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      Маргарита Щигарева
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