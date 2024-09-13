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16:28, 13 сентября 2024Силовые структуры

Ректора КУРО арестовали в рамках дела экс-первого зампреда правительства Подмосковья

В Москве суд арестовал ректора КУРО Лубского за коррупцию
Андрей Лубский

Андрей Лубский. Кадр: КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ / YouTube

В Москве суд арестовал ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Лубского задержали в рамках уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна, который подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.

По версии следствия, в июне Бронштейн через Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

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