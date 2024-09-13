Следователи запросили арест бывшему первому зампреда правительства Подмосковья

СК просит арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья Бронштейна за взятку

Начало событий в новости Ректора КУРО арестовали в рамках дела экс-первого зампреда правительства Подмосковья

Следователи просят арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна, подозреваемого в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение ходатайства следственных органов об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

По второму фигуранту дела — ректору Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрею Лубскому — уже вынесено решение. Он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, в июне Бронштейн через Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.