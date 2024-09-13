Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 13 сентября 2024Ценности

Рита Дакота показала видео в купальнике

Певица Рита Дакота показала видео в слитном купальнике

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и композитор Рита Дакота показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 34-летняя исполнительница предстала на фоне песка и пальм в слитном купальнике, представляющем собой боди с укороченными шортами и длинными рукавами. При этом звезда частично расстегнула молнию, демонстрируя область декольте.

Кадр: @ritadakota

Певица распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Кроме того, в руках она держала кокос.

В августе Дакота поделилась видео в откровенном наряде. Знаменитость надела лиловый облегающий костюм, состоящий из юбки с вырезом до бедра и топа бандо.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      Голову Джикии прифотошопили к телу игрока «Химок»

      Украинские военные усомнились в целесообразности операции в Курской области

      В ВСУ пожаловались на простаивание западных танков

      Индия заявила об увольнении отправленных на СВО граждан страны

      На счетах бывшего замминистра обороны России арестовали 30 миллионов рублей

      Раскрыты подробности похорон журналиста Сванидзе

      В Петербурге задержали стрелявшего по воробьям пожилого мужчину

      Россиянам перечислили опасные последствия длительного дефицита железа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше