Роскомнадзор потребовал заблокировать в России новый альбом «Касты»

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» группы «Каста» заблокировали по требованию РКН

Роскомнадзор (РКН) потребовал заблокировать новый альбом российской рэп-группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа». Он был удален с платформы «Яндекс Музыка».

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится на сайте.

В пресс-службе сервиса пояснили в разговоре с РБК, что требование со стороны РКН возникло «по причине наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» потребовали признать музыкантов группы «Каста» иноагентами.