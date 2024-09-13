Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:30, 13 сентября 2024Культура

Роскомнадзор потребовал заблокировать в России новый альбом «Касты»

Альбом «Новинки зарубежного рэпа» группы «Каста» заблокировали по требованию РКН

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) потребовал заблокировать новый альбом российской рэп-группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа». Он был удален с платформы «Яндекс Музыка».

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорится на сайте.

В пресс-службе сервиса пояснили в разговоре с РБК, что требование со стороны РКН возникло «по причине наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» потребовали признать музыкантов группы «Каста» иноагентами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Банк России повысил ключевую ставку

      Пашинян встретился с вице-премьером России

      Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе

      В ДНР сообщили об уничтожении личного состава ВСУ в районе Селидово

      В Кремле прокомментировали инициативу о запрете экспорта титана и никеля

      Российский генерал высказался о возможных ударах ВСУ вглубь территории России

      Двое россиян пообещали уволить участника СВО со службы за 3 миллиона рублей и попались ФСБ

      Поддубный заявил о желании познакомиться со спасшими его под Курском людьми

      Дерматолог назвала правила ухода за кожей осенью

      Серийный Ка-32А11М совершил первый полет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше