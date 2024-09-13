Россиянам назвали бессмысленной покупку жилья в трех странах

Риелтор Апрелев: россиянам бессмысленно покупать жилье в Латвии, Литве и Эстонии

Большинство россиян бессмысленно покупать жилье в Латвии, Литве и Эстонии. Три невыгодные с точки зрения приобретения недвижимости страны назвал основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, в странах Прибалтики резко ухудшилось отношение к россиянам, поэтому покупка жилья там может быть интересна только тем, кто родился в этих странах или имеет соответствующие корни.

«Другое дело, когда закончатся какие-то военные действия и что-то вновь начнет функционировать в Европе адекватное, с точки зрения гражданского общества, наверное, это опять станет интересным. Но приобретение недвижимости в Латвии, Литве, Эстонии, я думаю, что интересно именно тем, кто из россиян, например, там родился, либо у кого там есть какие-то родственники, либо есть какие-то корни», — рассказал Апрелев.

Ранее власти Латвии собрались запретить россиянам покупать недвижимость в стране. Правительственная коалиция договорилась проанализировать пример Финляндии, недавно запретившей частным и юридическим лицам из России приобретать недвижимость.