Россиянка описала поездку в Абхазию фразой «привыкшим к культурному отдыху нечем заняться»

Российская туристка побывала в Абхазии и разочаровалась поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Я считаю, отдых в Абхазии лучше всего подойдет сталкерам: им понравятся царящая повсюду разруха и заброшенные дома. Людям, привыкшим к культурному отдыху, здесь нечем заняться: достопримечательностей мало и они находятся в плачевном состоянии», — такими фразами описала свой опыт путешественница по имени Ольга.

Читательница портала рассказала, что она посетила с экскурсией руины княжеского дворца X века, разрушенного во время революции, и территория вокруг была неухоженная. Кроме того, по пути группе попадалось много заброшенных зданий.

«Особенно жутко выглядели многоэтажки с пустыми выбитыми окнами, горами мусора вокруг и граффити на стенах. Передвигаться пешком по таким местам точно не стоит», — предупредила россиянка.

Но некоторые достопримечательности этой страны ей все же понравились. Например, озеро Рица с яркой голубой водой, Новоафонский мужской монастырь и пещеры Нового Афона, которые впечатлили туристку своими размерами и разнообразными сталактитами с подсветкой.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Абхазии и рассказал, как там относятся к туристам. По его словам, гостей встречали «буквально со слезами и объятиями».