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08:51, 13 сентября 2024Россия

Российские военные показали разбитые позиции и уничтоженную технику ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной техникой ВСУ под Курском

Российские военные показали на видео разбитые позиции и уничтоженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Кадры опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале.

На выложенных оборонным ведомством кадрах видны подбитые бронемашины ВСУ, а также так называемый «секрет» — место для засады. «Паек остался, синий скотч, вода, сигареты (...) Пехота [ВСУ] рассредоточилась, в дальнейшем она была выбита», — рассказал российский боец с позывным Истина. В каком из районов Курской области было снято видео, в Минобороны не уточнили.

«Противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных атак "в лоб" боевики были взяты врасплох. Морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения боевой техники ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.

ЖЗЛ
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