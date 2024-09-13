Российские врачи спасли ногу пациенту с незаживающей язвой

Хирург Руденко спас ногу 74-летнему пациенту, которому отказали в лечении

Российские врачи спасли ногу 74-летнему пациенту, которому ранее отказали в лечении другие специалисты. Как рассказали «Ленте.ру» в Скандинавском центре здоровья, сложную операцию провел сосудистый хирург Борис Руденко.

Пациент обратился в клинику с трофической незаживающей язвой и болями в ногах, которые не позволяли ему пройти и 10 метров. Эти симптомы возникли из-за поражения мелких артерий ног, что привело к нарушению кровоснабжения нижних конечностей. Из-за сложности и рисков большинство врачей отказывались браться за лечение.

В клинике объяснили, что мужчине нужно было установить в мелкие артерии ног и голени стенты, предназначенные для установки в сосуды сердца, которые отличаются небольшим диаметром: всего два-три миллиметра.

Стенты спасают пациентов от трофических язв и ампутаций, но для их установки нужна ювелирная точность — подобно тому, как в произведении Николая Лескова «Левша» герой «смог блоху подковать»

Операция прошла под местной анестезией, и пациент находился в сознании на протяжении всей процедуры. В ходе операции хирург Руденко установил стенты в пораженные мелкие артерии нижних конечностей, что позволило восстановить кровоснабжение. На следующий день мужчину выписали, и он вернулся домой без болей и угрозы ампутации.

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