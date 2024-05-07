Россиянин пришел в больницу с насморком и узнал о вытекающей из мозга жидкости

В Жуковском врачи спасли пациента с вытекающей из носа спинномозговой жидкостью

В подмосковном Жуковском врачи спасли пациента с вытекающей из головного мозга жидкостью. Об этом рассказал Минздрав Московской области на своем сайте.

Как стало известно, 35-летний местный житель пришел к врачам с жалобами на насморк, возникающий при наклоне головы. Компьютерная томография выявила у мужчины дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки в области черепной ямки. В результате врачи установили, что пациент принял за насморк ликвор — вытекающую из головного мозга спинномозговую жидкость.

Как выяснилось, за несколько месяцев до обращения к медикам россиянин упал с высоты в шесть метров и получил черепно-мозговую травму. В Минздраве подчеркнули, что вытекание ликвора могло привести к развитию инфекции в головном и спинном мозге, а также к менингиту.

По словам врача-оториноларинголога Жуковской больницы Аветиса Мартиросова, хирурги провели пациенту пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. «Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция — соединительнотканная оболочка — бедренной мышцы пациента», — рассказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, сообщили в ведомстве. Его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

Ранее в Сургуте десятилетнюю школьницу частично парализовало после насморка. Как стало известно, изначально у ребенка выявили острое респираторное заболевание, однако, несмотря на проводимое амбулаторно лечение, воспалительный процесс усилился и в головной мозг и глазницу девочки проник гной, обездвижив ее руку и ногу.