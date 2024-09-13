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16:02, 13 сентября 2024Экономика

Новый электросчетчик стоил российской пенсионерке больше миллиона рублей

Пенсионерка из Саранска потратила 1,1 млн руб. на новый электросчетчик

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замена электросчетчика обошлась пожилой жительнице Саранска больше чем в миллион рублей. Подробности случившегося передает пресс-служба Управления МВД по Мордовии.

О необходимости заменить индивидуальный прибор учета электроэнергии пенсионерке сообщили по телефону. Услуга, сказал собеседник, оказывается бесплатно, но оформить заявку якобы необходимо через приложение энергокомпании. У россиянки не возникло сомнений, и она последовала указанным инструкциям.

Для регистрации в приложении она внесла личные сведения и данные банковской карты. «Сотрудники» энергокомпании уверили женщину, что вскоре с ней свяжутся насчет даты замены счетчика. Однако следующего звонка не последовало, а со счета пострадавшей сняли 900 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерка обнаружила, что на ее имя открыли онлайн-кредит на 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба достигла 1,13 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, горожанка обратилась в полицию.

Ранее с аферистами столкнулась жительница Владимирской области, захотев сделать ремонт в ванной. Усомнившись в компетенции рабочих, она отказалась от их услуг. Но подрядчик выставил ей неустойку в 1,3 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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