Новый электросчетчик стоил российской пенсионерке больше миллиона рублей

Пенсионерка из Саранска потратила 1,1 млн руб. на новый электросчетчик

Замена электросчетчика обошлась пожилой жительнице Саранска больше чем в миллион рублей. Подробности случившегося передает пресс-служба Управления МВД по Мордовии.

О необходимости заменить индивидуальный прибор учета электроэнергии пенсионерке сообщили по телефону. Услуга, сказал собеседник, оказывается бесплатно, но оформить заявку якобы необходимо через приложение энергокомпании. У россиянки не возникло сомнений, и она последовала указанным инструкциям.

Для регистрации в приложении она внесла личные сведения и данные банковской карты. «Сотрудники» энергокомпании уверили женщину, что вскоре с ней свяжутся насчет даты замены счетчика. Однако следующего звонка не последовало, а со счета пострадавшей сняли 900 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерка обнаружила, что на ее имя открыли онлайн-кредит на 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба достигла 1,13 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, горожанка обратилась в полицию.

Ранее с аферистами столкнулась жительница Владимирской области, захотев сделать ремонт в ванной. Усомнившись в компетенции рабочих, она отказалась от их услуг. Но подрядчик выставил ей неустойку в 1,3 миллиона рублей.