Северное сияние появилось в нетипичных регионах России

Северное сияние появилось в нескольких регионах России 13 сентября

В ночь на пятницу, 13 сентября, северное сияние появилось в нескольких частях России. В том числе явление могли наблюдать жители регионов, для которых оно нетипично, сообщает РБК.

Северное сияние озарило небо Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской областей и Карелии. Также его смогли увидеть в Подмосковье, Нижегородской области, Татарстане, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, на Ставрополье и в нескольких других регионах.

Причиной появления северного сияния стала мощная магнитная буря, которая началась 12 сентября. К вечеру ее индекс вырос до G3.