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18:46, 13 сентября 2024Спорт

Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал славы

Теннисистка Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал славы

Фото: Tony O'Brien Livepic / Action Images / Reuters

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в голосовании болельщиков на включение в Зал славы в Ньюпорте (США). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поблагодарила фанатов со всего мира, которые поддерживали ее во время голосования. «Это огромная честь — быть кандидатом на включение в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это еще более особенным», — заявила она.

На втором месте расположились американцы Боб и Майк Брайаны. Третье место занял канадец Даниэль Нестор.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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      Анастасия Борисова
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