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09:23, 13 сентября 2024Наука и техника

Шнобелевскую премию по химии вручили за исследование пьяных червей

Шнобелевскую премию по химии вручили за разработку способа поиска пьяных червей

Фото: Julian Zwengel / Unsplash

Ученые из Амстердама, разработавшие способ отделения пьяных червей от трезвых, получили Шнобелевскую премию по химии. Об этом сообщает РБК.

Даниэль Бонн и Сандер Вутерсен отслеживали движения пьяных и трезвых червей по хроматографическому лабиринту. Ученые смогли отсортировать их по динамике извивания.

Предварительно червей помещали в 3,5-процентный раствор этанола с небольшим количеством синего красителя. В ходе эксперимента ученые выяснили, что пьяные черви были менее активными и тратили больше времени на поиск выхода из лабиринта.

Церемония вручения премии прошла в Гарварде. Пародия на Нобелевскую премию выдается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться».

В июле ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам.

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      Даниил Иринин
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