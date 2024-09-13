Шнобелевскую премию по химии вручили за исследование пьяных червей

Шнобелевскую премию по химии вручили за разработку способа поиска пьяных червей

Ученые из Амстердама, разработавшие способ отделения пьяных червей от трезвых, получили Шнобелевскую премию по химии. Об этом сообщает РБК.

Даниэль Бонн и Сандер Вутерсен отслеживали движения пьяных и трезвых червей по хроматографическому лабиринту. Ученые смогли отсортировать их по динамике извивания.

Предварительно червей помещали в 3,5-процентный раствор этанола с небольшим количеством синего красителя. В ходе эксперимента ученые выяснили, что пьяные черви были менее активными и тратили больше времени на поиск выхода из лабиринта.

Церемония вручения премии прошла в Гарварде. Пародия на Нобелевскую премию выдается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться».

В июле ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам.

