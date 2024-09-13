Шнобелевскую премию по химии вручили за исследование пьяных червей

Ученые из Амстердама, разработавшие способ отделения пьяных червей от трезвых, получили Шнобелевскую премию по химии. Об этом сообщает РБК.
Даниэль Бонн и Сандер Вутерсен отслеживали движения пьяных и трезвых червей по хроматографическому лабиринту. Ученые смогли отсортировать их по динамике извивания.
Предварительно червей помещали в 3,5-процентный раствор этанола с небольшим количеством синего красителя. В ходе эксперимента ученые выяснили, что пьяные черви были менее активными и тратили больше времени на поиск выхода из лабиринта.
Церемония вручения премии прошла в Гарварде. Пародия на Нобелевскую премию выдается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться».
В июле ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам.