Основатель Pink Floyd заявил о необъективности западных СМИ

Основатель Pink Floyd Уотерс: западные СМИ пишут о Донбассе то, что им скажут

Мейнстримные СМИ Запада не освещают объективно ситуацию в Донбассе и Газе и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам британского певца, «о предоставлении новостей» речи в этом случае не идет. По мнению Уотерса, деятельность таких журналистов — написание нарратива, который они хотят написать.

«Западные СМИ, мейнстримные медиа на Западе пишут то, что им говорят», — ответил он на вопрос о справедливом отражении ситуации в Донбассе и Газе.

Также он рассказал, что жизни простых украинцев не волнуют власти США. Артист заявил о готовности выступить в России.