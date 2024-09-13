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07:00, 13 сентября 2024Мир

Основатель Pink Floyd заявил о необъективности западных СМИ

Основатель Pink Floyd Уотерс: западные СМИ пишут о Донбассе то, что им скажут
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Emerson Santos / Global Look Press

Мейнстримные СМИ Запада не освещают объективно ситуацию в Донбассе и Газе и пишут то, что им скажут, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам британского певца, «о предоставлении новостей» речи в этом случае не идет. По мнению Уотерса, деятельность таких журналистов — написание нарратива, который они хотят написать.

«Западные СМИ, мейнстримные медиа на Западе пишут то, что им говорят», — ответил он на вопрос о справедливом отражении ситуации в Донбассе и Газе.

Также он рассказал, что жизни простых украинцев не волнуют власти США. Артист заявил о готовности выступить в России.

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      Марина Совина
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