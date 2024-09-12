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07:28, 12 сентября 2024Культура

Основатель Pink Floyd раскрыл отношение властей США к жизням украинцев

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что США не волнует жизнь украинцев

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Жизни простых украинцев не волнуют власти США. Об этом в обращении к украинскому народу заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, передает РИА Новости.

Он объяснил, что «американская империя» в других странах стремится лишь к обогащению своей плутократической верхушки. «Их не волнуют жизни людей в других странах. Не совершайте ошибку… Народ Украины должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал музыкант.

В июле Уотерс прокомментировал мобилизацию на Украине. По его словам, Киев хочет мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо. Он также заявил, что мобилизация нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он «смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане» и «отойти от дел с его миллиардами». Музыкант считает, что политик покинет свой пост достаточно скоро.

Ранее сообщалось, что звукозаписывающая компания BMG намерена перестать работать с основателем Pink Floyd Роджером из-за его высказываний об Израиле, Украине и США. Компания подписала договор с музыкантом в 2016 году и собиралась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Однако новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил сделку.

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      Марина Совина
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