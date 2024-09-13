Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 13 сентября 2024Наука и техника

Apple распродала iPhone 16 Pro Max за несколько минут

Все iPhone 16 Pro Max раскупили за несколько минут

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Все запасы самого дорогого смартфона Apple раскупили за несколько минут. На это обратило внимание издание Appleinsider.

13 сентября корпорация Apple открыла предзаказы на новые смартфоны, представленные 9 сентября. Журналисты Appleinsider заметили, что первая партия iPhone 16 Pro Max была раскуплена всего за 18 минут. На это указывают сроки доставки устройства.

Так, при оформлении заказа на самый дорогой флагман серии в США компания обязуются доставить аппарат в течение 7-10 рабочих дней. Это значит, что покупатели получат свой девайс не раньше конца сентября. По словам журналистов, Apple закажет новую партию у своих поставщиков и доставит девайсы потребителям.

Для сравнения, сроки доставки более дешевых iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro оказались более конкретными. Эти телефоны Apple обещает доставить 20 сентября. Специалисты Appleinsider заметили, что спрос на стартовые модели iPhone обычно более низкий. При этом пользователи также могут купить гаджеты у операторов связи.

10 сентября российские торговые сети открыли предзаказы на новые смартфоны Apple. Самый доступный телефон серии — iPhone 16 — оценили в 113 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS

      Набиуллина прокомментировала взволновавшее Европу возобновление консультаций с МВФ

      В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше