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19:03, 13 сентября 2024Наука и техника

США опубликовали запрос о новой системе космического мониторинга

Пентагон опубликовал запрос о новой системе космического мониторинга

Фото: NASA images / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны и Управление директора национальной разведки США в рамках совместной «Программы космической безопасности и обороны» опубликовали запрос на информацию о технологиях нового поколения мониторинга космического пространства. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках запроса американские власти планируют получить от промышленности идеи и концепции, необходимые для составления госконтракта на предоставление в период с 2030 по 2040 год передовых инструментов для отслеживания и анализа искусственных спутников Земли и космического мусора.

Издание напоминает, что запрос Пентагона последовал вслед за критикой отставного генерал-лейтенанта Джона Шоу, бывшего высокопоставленного чиновника Космического командования США, согласно которому вместо отслеживания необычных объектов на нестандартных орбитах Соединенные Штаты занимаются рядовой каталогизацией ничем не примечательных объектов.

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Издание отмечает, что в настоящее время частные компании обладают широкими возможностями по обнаружению потенциально опасных околоземных объектов, среди которых могут быть аппараты, угрожающие американским спутникам. Речь идет, в частности, об обработке при помощи систем искусственного интеллекта данных, полученных различными наземными и космическими системами.

Ранее издание со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщило, что Космические силы Соединенных Штатов борются с техническими проблемами в модернизации спутников Global Positioning System (GPS) и наземных системах. Наблюдаемые проблемы потенциально могут привести к задержкам в поставках 24 спутников GPS следующего поколения, обеспечивающих поддержку M-кода, предназначенного для улучшения помехоустойчивости и безопасности доступа к военным навигационным сигналам.

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      Иван Потапов
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