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12:08, 11 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о проблемах с модернизацией спутников GPS

Счетная палата США: наблюдаются проблемы с модернизацией спутников GPS

Фото: Mike Brown / Globallookpress.com

Космические силы борются с техническими проблемами в модернизации спутников Global Positioning System (GPS) и наземных системах. Об этом из отчета Счетной палаты США стало известно изданию SpaceNews.

Наблюдаемые проблемы потенциально могут привести к задержкам в поставках 24 спутников GPS следующего поколения, обеспечивающих поддержку M-кода, предназначенного для улучшения помехоустойчивости и безопасности доступа к военным навигационным сигналам.

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Издание подчеркивает, что своевременное выведение спутников с поддержкой M-кода имеет решающее значение для обеспечения военных операций Соединенными Штатами в 2030-х годах.

В апреле на страницах издания SpaceNews генеральный директор и соучредитель компании Zephr Шон Горман заявил, что между США и Китаем нарастает конкуренция в области спутниковых навигационных систем. По его мнению, одной из проблем растущего отставания Вашингтона является то, что спутники третьего поколения — GPS 3 — не являются радикально инновационными, так как предлагают скромные улучшения по сравнению с GPS 2.

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      Иван Потапов
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