США заявили о нежелании становиться участником конфликта на Украине

Госдеп: США не собираются участвовать в конфликте на Украине и отправлять войска

США не собираются становиться участником конфликта на Украине и не намерены отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы», - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

До этого экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что без участия США невозможно найти политическое решение конфликта на Украине. Он добавил, что Соединенные Штаты являются игроком в «доме безопасности» Европы и без их участия невозможно даже временное разрешение конфликта.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что США не смогут отсидеться за океаном в случае начала ядерного конфликта в Европе. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим, не играйте с огнем», — сказал он.